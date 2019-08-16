Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM

Птицы, приводящие к аварийным ситуациям с самолётами, — это беда не одной России. Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов на брифинге после инцидента с самолётом А321, аварийно севшим в Подмосковье.

«Ситуация с птицами — мировая беда», — сказал Скуратов.

Спикер отметил, что аэропорты должны выполнять технологии по отпугиванию птиц. Следственный комитет разберётся, как была организована данная работа в аэропорту Жуковском.

Напомним, ранее пилот аварийно севшего в подмосковном кукурузном поле самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов заявил, что чувствует себя «немножко виноватым» перед пассажирами. Командир авиасудна не доставил пассажиров к месту назначения после экстренной посадки, о чём несколько жалеет.

Инцидент произошёл 15 августа — в двигатели самолёта попало несколько птиц при взлёте. Впрочем, при экстренной посадке никто не пострадал.

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