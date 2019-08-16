Москва, , 12:54 — REGNUM

В Москве скончался народный артист России, композитор Роман Леденев. Ему было 88 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«15 августа 2019 года от нас ушёл Роман Семенович Леденев — талантливейший композитор, народный артист России, Лауреат Государственной премии РФ, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член нашей Гильдии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Леденев — это великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка. Его тонкое чувство экрана особенно проявилось в кинофильмах «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон».

Леденев родился в 4 декабря 1930 года в Москве. В 1948 году окончил Центральную музыкальную школу по классу «сочинение», в 1955 году — Московскую консерваторию, в 1958 году — аспирантуру при консерватории по специальности «сочинение». Затем на восьми десяти лет в МГК имени П. И. Чайковского преподавал полифонию, сольфеджио, инструментовку, гармонию, сочинение на кафедре теории музыки. С 2006 года он являлся преподавателем Центральной музыкальной школы по классу композиции.

С 1960 года он пришёл в кино. Леденев писал музыку к игровым и анимационным фильмам, работал также в научно-популярном и документальном кино. Был членом Союза кинематографистов и членом Международной академии творчества.

Также сочинил целый ряд произведений для инструментов с оркестром, камерного ансамбля, инструментального ансамбля и для хора.

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