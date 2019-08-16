Чебоксары, , 12:53 — REGNUM

Командир аварийно севшего в кукурузном поле лайнера Airbus A321 Дамир Юсупов является выпускником Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. Он завершил юридический факультет, сообщили ИА REGNUM в вузе.

Лётчик Дамир Юсупов учился в Чебоксарах в период с 1999 по 2005 годы на заочном отделении юридического факультета по специальности «юриспруденция». В вузе отмечают, что он показал себя «старательным и дисциплинированным студентом».

Преподаватели вспоминают о нём как «о хорошем и прилежном студенте», который «успешно обучался, несмотря на занятость по основному месту работы». В вузе отмечают, что «подвиг Юсупова и всех членов экипажа будет примером для наших абитуриентов и студентов». И в университете «всегда будут рады его встрече» с поступающими и студентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа лайнер Airbus A321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» и почти сразу приземлился в кукурузное поле. По предварительным данным, оба двигателя вышли из строя после столкновения самолета со стаей чаек. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Погибших нет. Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

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