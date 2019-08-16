Москва, , 12:52 — REGNUM

Разработка проекта для строительства Бирюлевской линии метро Москвы начнётся в конце 2019 — начале 2020 года, сообщила журналистам 16 августа председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Планируется интеграция Бирюлёвской линии и Большой кольцевой (БКЛ) в районе Нагатинский Затон. Новая ветка должна пройти через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, а дальше протянуться до поселения Рязановского в Новой Москве.

Ранее вице-мэр Марат Хуснуллин сообщал, что строительные работы начнутся после 2025 года от станции МЦК «ЗИЛ». Линия будет состоять из 14 станций, её длина — 34 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на семь дней — с 18 по 24 августа включительно — закроют участок Сокольнической линии метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Участок Сокольнической линии метро в Москве закроют на семь дней