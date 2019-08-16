Брюссель, , 13:37 — REGNUM

Бельгийские власти добиваются экстрадиции осужденного за торговлю оружием Жака Месье, который был арестован в Португалии на этой неделе после того, как год скрывался от правосудия. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в пятницу, 16 августа, в федеральной полиции Бельгии.

В сообщении ведомства говорится, что сотрудники полиции напали на след Жака Месье, когда вели наблюдение за «перемещением лошадей в поместье Эворы».

В заявлении полиции говорится, что «у беглеца было тайное убежище в большом особняке рядом с конюшнями».

Месье был осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы в прошлом году за незаконный оборот оружия в нескольких странах, включая Ливию. При этом мужчине удалось скрыться после вынесения приговора.

В 2010 году он уже был приговорен к двум годам тюремного заключения в Соединенных Штатах по обвинению в торговле оружием.