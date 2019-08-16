Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM

Командир аварийно севшего в кукурузном поле самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов чувствует себя «немножко виноватым» перед пассажирами. Об этом он заявил на брифинге в Екатеринбурге.

По словам Юсупова, он «немножко даже виноват», что не доставил пассажиров до места назначения.

Командир призвал граждан, переживших сложные минуты в рейсе Airbus A321, не бояться летать. Всем пострадавшим Юсупов пожелал выздоровления.

Напомним, Межгосударственный авиационный комитет уже начал расшифровку самописцев самолёта A321. 15 августа 2019 года при взлете авиасудна из подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, Самолёт совершил экстренную посадку, но никто не пострадал.

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