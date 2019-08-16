Республика Бурятия, , 12:32 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года в управление Роспотребнадзора по Бурятии поступило почти 3,5 тыс. обращений от жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Анализ поступивших обращений в 1 полугодии свидетельствуют о том, что основная доля нарушений приходится на качество реализуемых товаров, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунальных, финансовых услуг, услуг общественного питания», — говорится в отчёте.

В управлении добавили, что структура обращений за последние пять лет существенно не изменилась.

За шесть месяцев Роспотребнадзор подал 19 исковых заявлений, большая часть которых в отношении предприятий розничной торговли, в результате чего в пользу потребителей присуждено было 235 тыс. рублей. Специалисты также дали 27 заключений в судах по спорным вопросам в сфере розничной торговли, бытового обслуживания, финансовых, туристских услуг др.

«По всем делам, по которым даны заключения, требования потребителей удовлетворены в полном объеме, в пользу потребителей присуждено более 1 млн. рублей», — отметили в управлении.