Атланта, США, , 13:17 — REGNUM

Расследование по делу о контрабанде сотен черепах в Китай через два аэропорта в США двигалось медленно, но верно, и вступило в завершающую стадию. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в федеральной прокуратуре штата Атланта (США).

В 2016 году сотрудники Департамента природных ресурсов Джорджии обнаружили двух мужчин, вылавливавших черепах на озере Джексон в штате Джорджия.

Официальные лица Департамента тогда отследили каналы поставки рептилий из аэропорта Атланты, организовав наблюдение за подозреваемым мужчиной, Натаном Х. Кроме того, офицеры полиции скрытно вели наблюдение за направлением перемещения рептилий в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Подозреваемый Натан Х. обвиняется в нарушении «Закона Лейси», который запрещает незаконный оборот растений и животных.