Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM

Министерство образования и науки Казахстана планирует снизить возрастной барьер приема в детские сады республики с трех до двух лет. Об этом 16 августа заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на конференции педагогических работников, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, необходимость снижения возраста для приема в детские сады связана с новыми правилами приема в школу. В частности, школы Казахстана начнут прием с шести лет.

Министр также обратил внимание на то, что из детских садов детей выпускают в мае. По его мнению, детей необходимо оставить в дошкольных образовательных учреждениях до августа и внедрить специальную программу предшкольной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Казахстане вступили в силу новые правила приема детей в школу. Согласно нововведениям родители обязаны отдавать детей в школу с шести лет.

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