Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM

Лётчик Дамир Юсупов не испытывал страха и боязни во время экстренной посадки самолёта А321 в кукурузном поле возле города Жуковского. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Екатеринбурге.

«Боязни и страха не было. Поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем более-менее мягко. Старался, чтобы самолёт как можно мягче сел и проскользил плавно», — сказал пилот.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 августа экипаж самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в Екатеринбург. А меньше чем за сутки до этого, утром 15-го, А321 при вылете из Жуковского в Симферополь столкнулся со стаей чаек. Двигатели вышли из строя и экипажу пришлось срочно садиьтся. Посадка была произведена с полными баками горючего, но обошлось без жертв.