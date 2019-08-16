Москва, , 11:58 — REGNUM

В настоящее время народный артист СССР Валентин Гафт, госпитализированный в одну из клиник Москвы в начале августа, остаётся в медучреждении под наблюдением врачей. При этом он чувствует себя нормально. Об этом сообщила супруга актёра Ольга Остроумова.

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«Стабильное состояние, нормально всё», — уточнила Остроумова.

При этом она не стала уточнять, когда народный артист будет выписан из больницы.

«Про выписку ничего пока не могу сказать», — пояснила супруга Гафта, слова которой приводит РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 83-летний Валентин Гафт был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц с инсультом в начале августа. Позднее супруга артиста, актриса Ольга Остроумова рассказала, что состояние её мужа улучшилось, давление нормализовалось, однако говорить о выписке пока преждевременно.