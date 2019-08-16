Ярославль, , 11:57 — REGNUM

В Ярославле в последние дни на центральной пешеходной улице города — улице Кирова — обосновались бомжи и попрошайки. Об этом пишут жители города в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бомжи в центре Ярославля Виталий Вахрушев

Фотограф Виталий Вахрушев снял, как бомжи распивают портвейн на лавочках, оборудованных бесплатным Wi-Fi. Ярославцы пишут, что люди в грязной одежде выпрашивают деньги у горожан и туристов, при этом ведут себя вызывающе. В частности, один из попрошаек погнался за группой немецких туристов, крича «хенде хох» и «Гитлер капут».

Бомжи в центре Ярославля Виталий Вахрушев

«Мне было стыдно на это смотреть. Пожилые туристы делали вид, что ничего не происходит, пытались ускорить шаг… Вокруг — ни одного сотрудника полиции, их просто нет в центре. И это — столица Золотого Кольца? Позор!», — рассказала жительница Ярославля.

Ярославцы пишут, что все это происходит при бездействии властей и обращаются в социальных сетях к мэрии города с требованием решить проблему. Отметим, что нашествию бомжей на улице Кирова предшествовал приход попрошаек на другие центральные улицы. В течение последних двух лет их становится все больше. Попрошайки «работают» на улицах Первомайской и Свободы, около Знаменской башни, перед светофорами на центральных улицах города.

Бомжи в центре Ярославля Виталий Вахрушев

До сих пор власти не замечали проблему. О нашествии бомжей и попрошаек на исторический центр города, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, официально не говорили ни чиновники, ни депутаты.

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