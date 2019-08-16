Волгоград, , 11:47 — REGNUM

Несколько орденов СССР, а также знаки отличия нацистской Германии приобрёл в интернете 60-летний житель Красноармейского района Волгограда. Награды предназначались для частной коллекции мужчины, а также для дальнейшей перепродажи. Пополнить своё собрание коллекционер не успел — его задержали сотрудники уголовного розыска и ФСБ, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Волгоградец купил награды через интернет у жителя Москвы. За знаки отличия он заплатил 60 тысяч рублей. В посылке из столицы находились орден «Октябрьской революции», орден «Боевого Красного Знамени», медаль «За трудовую доблесть», орден «Трудовой Славы 3-й степени», а также различные немецкие награды времён Третьего Рейха.

Подозреваемый в незаконном приобретении государственных наград сознался, ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Возбуждено уголовное дело.