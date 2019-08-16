Ульяновск, , 11:42 — REGNUM

В Ульяновской области грантовый фонд для некоммерческих организаций (НКО) увеличат до 50 млн рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам встречи с общественными советами.

Подчёркивая роль НКО в реализации национальных проектов, губернатор заявил, что о том, что планируется «в 2,5 раза — до 50 миллиона рублей — увеличить объём финансирования грантовых конкурсов из областного бюджета», что позволит реализовать ещё больше гражданских инициатив.

Также поставлена задача по развитию регионального некоммерческого сектора, который рассматривается как главный генератор гражданских инициатив.

В настоящее время в регионе действуют около 50 общественных советов при губернаторе, куда входит порядка 400 активистов, включая руководителей общественных и религиозных организаций, экспертов, предпринимателей.