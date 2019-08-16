Москва, , 11:46 — REGNUM

Власти Москвы согласовали разработку проекта планировки территории в районе улицы Шеногина в районе Хорошево-Мневники, где располагается Краснопресненский завод железобетонных конструкций. На этой территории планируется построить жилой микрорайон, сообщает газета «Ведомости».

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила Домостроительному комбинату №1 (ДСК-1) разработать проект планировки территории площадью 38,2 гектара на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках. По этому адресу расположен Краснопресненский завод железобетонных конструкций», — отмечено в сообщении.

Согласно проекту, площадь жилого микрорайона составит более 813 тыс. кв. метров. Причём 406 тыс. кв. метров займёт жильё, а оставшуюся площадь — коммерческие объекты и инфраструктура.

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