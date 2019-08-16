Махачкала, , 11:45 — REGNUM

Власти Махачкалы объединили две коммунальные службы в одну для улучшения санитарного состояния города. Такая мера также позволит создать десятки новых рабочих мест, сообщил у себя в Instagram мэр столицы Дагестана Салман Дадаев.

«Не так давно распорядился объединить МБУ «Горочистка» и МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» в бюджетное учреждение «Махачкала-1», что уже сегодня дало возможность дополнительно ввести в штат 180 человек технического персонала и улучшить ситуацию с санитарной очисткой в столице республики», — написал Дадаев. По его словам, на предприятии уже трудятся 648 рабочих, а также имеются вакансии ещё на 80 человек.

Градоначальник отметил, что для нужд города планируется обновить парк специализированной коммунальной техники. Мэр также сообщил, что после установки дополнительных контейнерных площадок удалось довести их количество до 800, тогда как необходимый минимум мест сбора отходов в городе в два раза больше.

«Количество контейнерных площадок непременно будет расти. Однако при этом работа жилищно-коммунальных служб усложняется недобросовестным отношением к городским пространствам со стороны некоторых граждан и предпринимателей, которые не доносят мусор до контейнерных площадок и урн, оставляя пакеты с мусором вдоль проезжих частей, на клумбах и в других неположенных местах. Думаю, нам пора менять отношение к нашему городу», — заключил Салман Дадаев.

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Как сообщало ИА REGNUM , на днях в Махачкале появился первый пункт по приёму вторичного сырья, куда горожане смогут сдавать использованные бумагу, пластик и стекло и получать за это деньги. Стоимость, по которой будет приниматься мусор, еще уточняется.