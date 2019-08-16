Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM

С начала 2019 года по решению судов в Петербурге за пределы Российской Федерации выдворено 1075 мигрантов, нарушивших правила въезда в РФ или пребывания в России. Из них 487 депортированы в летний период текущего года.

Как сообщили 16 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 60% и 20% высланных составляют, соответственно, граждане Узбекистана и Таджикистана.

Среди выдворенных мигрантов-нарушителей также были граждане других стран СНГ, Индии, Нигерии, Камеруна, Египта, Алжира и других государств.

«В ежедневном режиме до пограничного контроля аэропорта «Пулково» судебные приставы препровождают нелегальных мигрантов. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации», — отметили в УФССП по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Петербурга задержала организаторов канала нелегальной миграции из стран Азии и Ближнего Востока, по которому в РФ попадали в том числе возможные участники запрещенных организаций.

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