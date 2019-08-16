Лондон, , 11:43 — REGNUM

Синоптики Великобритании предупредили о дожде, который, согласно прогнозам, прольется на Уэльс, северо-запад и юго-запад Англии в пятницу, 16 августа, и обеспечит месячную норму осадков, передает DailyMail.

«Ливневые облака, перемещаясь через Ирландию и Северную Ирландию, накроют Шотландию, Уэльс и Англию», — сообщил сотрудник Met Office Марко Петанья.

Синоптики выпустили предупреждение о желтом уровне погодной опасности для большей части Англии и Уэльса, где возможно выпадение 80 мм осадков. Также ожидается сильный ветер с порывами до 14 — 17 м в секунду, особенно на открытых участках. Сильные дожди могут привести к ухудшению ситуации на дорогах, особенно в часы пик утром и вечером, говорится в предупреждении.

Петанья сообщил, что и за «желтой зоны» не обойдется без дождя. «Большая часть Англии и Уэльса увидит довольно влажный день», — сказал он, добавив, что в какой-то момент вся Великобритания окажется под дождем. Улучшение погодных условий ожидается к середине следующей недели.