Ярославль, , 11:24 — REGNUM

Ярославская область планирует ввести в эксплуатацию региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с 1 июля 2020 года. Проект постановления об этом разработал департамент здравоохранения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Как сказано в приложении к проекту постановления, новая система предполагает создание единой базы врачей и пациентов. Она должна упростить как работу медиков, так и жизнь пациентов. Благодаря ей можно будет записаться к врачу, вызвать врача на дом, записаться на забор крови. Система предполагает ведение электронных протоколов осмотра пациента участковыми врачами и узкими специалистами, что позволит различным врачам иметь доступ к истории болезни.

Система должна упростить проведение диспансеризации и вакцинопрофилактики, врачебных комиссии, профосмотров, оформление листов нетрудоспособности в электронном виде, формирование направлений на МСЭ, оформление льготных лекарств. Система должна быть интегрирована с базой Фонда социального страховании по выписке больничных. Администратором Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Ярославской области должно стать государственное бюджетное учреждение.

Стоит отметить, что подобные электронные системы давно работают в частных медицинских учреждениях. Вся информация о приеме пациентов, анализах, операциях заносится в электронную карту. Это сильно упрощает работу врачей. Аналогичная система есть и в ряде государственных больниц Ярославской области. Однако, по словам врачей, сейчас она неэффективна и работает крайне ограниченно. Дело в том, что врачей заставляют оформлять все документы и в бумажном виде, и в электронном, и на электронный документооборот времени просто не хватает. Также, по словам врачей, есть технические проблемы, которые мешают перейти на электронный документооборот. Не говоря уже о том, что у многих врачей в государственных клиниках банально отсутствуют компьютеры.

Получится ли ярославскому департаменту здравоохранения перевести все государственные клиники на электронный документооборот, покажет время. Пока что в этой сфере в регионе немало и других проблем. Пока что разработан лишь проект постановления «О вводе в эксплуатацию Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ярославской области». Документ еще должен быть утвержден председателем правительства региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В ярославской больнице произошло убийство