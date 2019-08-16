Обнинск, Калужская область, , 11:17 — REGNUM

В городе Обнинске (Калужская область) около трёх тысяч тонн песко-соляной смеси потребуется предприятию коммунального хозяйства на предстоящую зиму. Коммунальщиками также заключен договор на поставку 6000 кубометров песка, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону было выявлено 147 порывов тепловых сетей. На сегодняшний день из них устранено 137.

«Всё идёт по плану, и мы уверены, что к отопительному сезону все работы будут закончены», — сказал заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслав Лежнин.

Готовятся к зиме и остальные службы Обнинска. Так, жилищный фонд подготовлен на 84%, котельные — на 83%, тепловые сети — на 93%, водопроводные сети — на 68%, канализационные сети — на 60%, а электросети — на 100%. Работы продолжаются. Городская специальная комиссия постоянно держит на контроле выполнение сроков предприятиями жилищно-коммунального комплекса.