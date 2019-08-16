Кёльн, Германия, , 11:15 — REGNUM

Известный издатель и разработчик видеоигр Epic Games из США объявил о том, что он открывает в Кёльне новую студию. Об этом 15 августа сообщил журнал PC Games.

Отмечается, что кроме видеоигр новая команда также будет заниматься потоковыми технологиями. Руководить новым подразделением Epic Games будут Джулиан Эггебрехт и Ахим Моллер — основатели студии Factor 5. Ранее они работали с такими компаниями, как Netflix, Amazon и Hulu, а также имели совместные проекты с Nintendo и Sony.

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Напомним, Factor 5 была основана в 1987 году. Компания известна благодаря таким своим играм, как Star Wars: Rogue Squadron (1998), Turrican (1990) и Lair (2007).

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