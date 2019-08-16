Керчь, Крым, 16 августа 2019, 11:13 — REGNUM
Противооползневые работы у моря в Керчи будут стоить почти за 1,3 млрд рублей. Об этом 16 августа на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
По его словам, работы должны быть выполнены в рамках госпрограммы развития строительной отрасли Крыма на 2018−2020 годы и региональной адресной
Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета на окраине Севастополя активизировался оползень, который выдавил в море несколько тысяч кубических метров грунта в непосредственной близости от военного аэродрома «Бельбек».
Об этом: Оползень может отодвинуть границы севастопольского аэродрома «Бельбек»