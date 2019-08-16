Вашингтон, , 11:12 — REGNUM

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе электронной почты Gmail, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Так, о сбоях в работе почты сообщают пользователи из Соединенных Штатов, Японии, Индии, Австралии и Малайзии. Чаще всего сообщается о проблемах с авторизацией (50%), еще 25% испытывают проблемы с получением сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в работе интернет-сервисов компании Google и сторонних платформ произошел глобальный сбой, его причиной стали проблемы в работе облачного сервиса Google Cloud.

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