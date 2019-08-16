Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM

На Среднем Урале 73% по подведомственным полиции преступлениям, связанным с бытовым насилием, совершаются в жилищах, и порядка 50% в отношении родственников (матерей, братьев, супругов). Об этом сообщила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Факторами, предопределяющими совершения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, являются низкий социальный и образовательный уровень, отсутствие интересов и жизненных устремлений, как следствие отсутствие постоянного источника доходов», — сообщила Оксана Воробей.

Она отметила, что в регионе на данный момент на учёте в полиции состоит свыше полутора тысяч лиц совершивших преступления в сфере семейно-бытовых отношений, а сотрудники МВД регулярно проводят с ними профилактические мероприятия.

«Объективная трудность в профилактике совершаемых преступлений в данной сфере является то, что большинство лиц совершивших преступления заранее свои действия не планировали и не отдавали себе отчёт в тяжести возможных последствий. Умысел на свершение противоправных деяний в основном возникает спонтанно. Проведённый анализ показал, что лица склонные к свершению тяжких и особо тяжких преступлений находятся среди склонных к злоупотреблению спиртными напитками (78%), освобождённых из мест лишения свободы, осуждённые за преступления на бытовой почве (50%), как правило, это лица с уже сформировавшейся структурой асоциального поведения», — отметила Оксана Воробей.

Она подчеркнула, что более 80% всех бытовых преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Оксана Воробей добавила, что потерпевших, находящихся на момент правонарушения в состоянии алкогольного опьянения — 40%.

«Хочу отметить, что мерами только административно-уголовного характера проблему насилия в семейно-бытовой сфере не решить», — сообщила Оксана Воробей, подчеркнув, что необходима комплексная помощь пострадавшим от насилия с координацией совместных усилий министерств и ведомств, в том числе по социально-правовому сопровождению жертвы агрессии.

Она добавила, что многие подобные проблемы могли бы решаться при наличии системы медицинских вытрезвителей, в которые приехавшие на вызов сотрудники могли бы доставить домашнего дебошира.

Идею восстановления в стране специализированных медицинских учреждений для содержания лиц находящихся в состоянии среднего и сильного алкогольного опьянения, вплоть до их вытрезвления (медвытрезвителей), поддержали представители ряда региональных и всероссийских общественных организаций в ходе публичных слушаний в общественной палате Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 2017 года происходит снижение количества граждан, привлечённых к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Так за первые семь месяцев 2019 года снижение произошло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что после декриминализации ст. 116 УК РФ «Побои» в 2017 году, в Свердловской области было зарегистрировано 8,8 тыс. случаев, а в 2018 году к административной ответственности привлечено 8,5 тыс. свердловчан.

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