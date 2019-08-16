Екатеринбург, 16 августа 2019, 11:11 — REGNUM
На Среднем Урале 73% по подведомственным полиции преступлениям, связанным с бытовым насилием, совершаются в жилищах, и порядка 50% в отношении родственников (матерей, братьев, супругов). Об этом сообщила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она отметила, что в регионе на данный момент на учёте в полиции состоит свыше полутора тысяч лиц совершивших преступления в сфере семейно-бытовых отношений, а сотрудники МВД регулярно проводят с ними профилактические мероприятия.
Она подчеркнула, что более 80% всех бытовых преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Оксана Воробей добавила, что потерпевших, находящихся на момент правонарушения в состоянии алкогольного опьянения — 40%.
Она добавила, что многие подобные проблемы могли бы решаться при наличии системы медицинских вытрезвителей, в которые приехавшие на вызов сотрудники могли бы доставить домашнего дебошира.
Идею восстановления в стране специализированных медицинских учреждений для содержания лиц находящихся в состоянии среднего и сильного алкогольного опьянения, вплоть до их вытрезвления (медвытрезвителей), поддержали представители ряда региональных и всероссийских общественных организаций в ходе публичных слушаний в общественной палате Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 2017 года происходит снижение количества граждан, привлечённых к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Так за первые семь месяцев 2019 года снижение произошло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что после декриминализации ст. 116 УК РФ «Побои» в 2017 году, в Свердловской области было зарегистрировано 8,8 тыс. случаев, а в 2018 году к административной ответственности привлечено 8,5 тыс. свердловчан.
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