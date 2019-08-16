Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:14 — REGNUM

Власти Шри-Ланки распорядились провести расследование относительно жестокого обращения со слонами, об этом 16 августа сообщает Agence France-Presse.

Решение было принято после того, как на одном из конкурсов был выставлен на всеобщее обозрение 70-летней слон, находящийся в ужасном состоянии — животное исхудало до такой степени, что через кожу были видны его кости.

Данный факт вызвал шквал критики со стороны общественности в связи с тем, что больное животное вынуждено было участвовать в длительном мероприятии.

Напомним, на Шри-Ланке в неволе обитают порядка 200 слонов, они регулярно демонстрируются публике во время всевозможных увеселительных мероприятий.

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