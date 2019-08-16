Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM

С начала 2019 года в Петербурге спасатели получили более 300 заявок на розыск заблудившихся в лесу людей. В августе-сентябре, в связи с грибным сезоном, ожидается увеличение количества подобных инцидентов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты дают несколько важных рекомендаций тем, кто отправляется на «тихую охоту». Их соблюдение поможет избежать опасных ситуаций в лесу и даже спасти жизнь.

Грибникам советуют забыть про защитный цвет одежды или камуфляж и одеться в яркие цвета, чтобы быть более заметным в случае поисков с земли и воздуха. Необходимо взять с собой в лес полностью заряженный телефон, а также, особенно если у вас смартфон, и power bank к нему, чтобы в нужный момент не остаться без связи.

«Также в идеале нужно запастись едой так, чтобы ее хватило на три дня, а также взять с собой необходимые лекарства. Разумеется, это делают единицы», — говорит заместитель командира поисково-спасательного отряда «Экстремум» Елена Кузнецова.

В Петербурге и его окрестностях в последнее время к поиску потерявшихся людей стали привлекать беспилотные летательные аппараты.