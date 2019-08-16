Хасавюрт, Дагестан, , 10:58 — REGNUM

Рекорд России и мира по количеству проведенных за один день операций установили врачи центральной городской больницы дагестанского Хасавюрта. Сердечно-сосудистые хирурги Сабир Айдаев и Хачатур Кургинян за восемь часов прооперировали 53 пациента, нуждавшихся в лечении варикозной болезни, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе минздрава республики.

В ведомстве подчеркнули, что все операции прошли успешно. Среди пациентов — не только жители Дагестана, но и приезжие из Ингушетии и Чечни. Зафиксировал результат главный редактор Книги рекордов России Станислав Котенко, который весь день провел в операционной.

«Он отметил, что рекорд хирургических вмешательств фиксируется впервые и нигде в мире за день не выполнялось такое количество операций, в связи с чем посоветовал врачам подать заявку на попадание в Книгу рекордов Гинесса, что и будет сделано в ближайшее время», — рассказали в минздраве.

В ведомстве добавили, что операции проводились без надрезов и общего наркоза. Суть хирургического вмешательства в том, что через небольшой прокол при помощи внутрисосудистого лазера доктора за 15 минут устраняют причину варикоз.

«Раньше длительность хирургических вмешательств при данной патологии превышала два часа. Сегодня благодаря внедрению во врачебную практику уникальной технологии со сложным названием — эндовазальная лазерная облитерация в сочетании с минифлебэктомией пациенты быстрее восстанавливаются. Они встают на ноги сразу после вмешательства и могут выйти из операционной самостоятельно». — пояснили в минздраве.

Напомним, о намерении дагестанских хирургов попасть в Книгу рекордов России по количеству проведённых операций за один день стало известно 13 августа.

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