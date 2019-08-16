Москва, , 11:01 — REGNUM

Более 15 млн иностранцев прибыли в Россию в первом полугодии 2019 года с разнообразными целями. Из них 2,4 млн человек указали, что приехали в РФ работать, следует из данных статистики пограничной службы ФСБ.

Число иностранцев, прибывающих в страну для работы, Пограничная служба ФСБ стала публиковать только в 2019 году, после обновления приказа Росстата о статистическом инструментарии, сообщает РБК. В обновленном документе цели въезда в Россию были разделены на «работу» и «учёбу».

В основном трудовые мигранты прибывают из стран СНГ, в первую очередь из Узбекистана — 918 тыс. человек за полгода. Далее идут Таджикистан — 523,9 тыс. человек, Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс. и Казахстан — 105,3 тыс. человек.

Среди стран дальнего зарубежья лидируют Китай (50,2 тыс. человек), Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте и апреле увеличилось число граждан Киригизии, находящихся на территории РФ — с 705 тыс. до 713 тыс. человек. Количество граждан Таджикистана за это же время увеличилось с 1 млн 111 тыс. человек до 1 млн 255 тыс. человек.

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