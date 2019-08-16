Киев, , 11:01 — REGNUM

Задержанный заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак тесно связан с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, заявил журналист Сергей Иванов, сообщили 16 августа «Украинские новости».

«Связан взяточный бизнес Грымчака с Луценко? Насколько мне известно, именно близость к Генпрокурору делала Грымчака эффективным «решалой» вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь изданное вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство», — рассказал он.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов интересовались деятельностью чиновника, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли избегать ответственности.

Журналист рассказал, что задержание Грымчака проходило без ведома Луценко. По его словам, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник договорился с начальником Управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком, у которого с Луценко давний конфликт.

Эту информацию подтвердил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской:

«Это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры — ни генпрокурор, ни управляющий заместитель — не знали об операциях», — заявил он журналистам информационного агентства УНН.

Иванов уверен, что задержание Грымчака говорит о том, что правоохранители подбираются к самому Луценко:

«Кто-то должен дать ответ на вопрос законности происхождения состояния семьи Луценко и раскрыть схемы, в которых она задействована», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена задержанного чиновника заявила, что ей нечем кормить детей. Без зарплаты мужа ей придётся идти на работу. Отметим, Юрия Грымчака подозревают в получении взятки на сумму около $500 тыс.

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