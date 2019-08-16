Киев, 16 августа 2019, 11:01 — REGNUM
Задержанный заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак тесно связан с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, заявил журналист Сергей Иванов, сообщили 16 августа «Украинские новости».
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов интересовались деятельностью чиновника, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли избегать ответственности.
Журналист рассказал, что задержание Грымчака проходило без ведома Луценко. По его словам, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник договорился с начальником Управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком, у которого с Луценко давний конфликт.
Эту информацию подтвердил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской:
Иванов уверен, что задержание Грымчака говорит о том, что правоохранители подбираются к самому Луценко:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена задержанного чиновника заявила, что ей нечем кормить детей. Без зарплаты мужа ей придётся идти на работу. Отметим, Юрия Грымчака подозревают в получении взятки на сумму около $500 тыс.
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