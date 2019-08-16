Вашингтон, , 11:00 — REGNUM

Военнослужащие штата Вашингтон обнаружили мужчину, который играл в Pokemon GO сразу с восьми смартфонов за рулём автомобиля. Об этом 15 августа сообщило издание The Seattle Times.

Военные увидели, как машина остановилась на обочине трассы, и подошли узнать, не нужна ли помощь водителю. За рулём они увидели мужчину, державшего пенопластовый блок, в который было вставлено восемь телефонов с открытым приложением Pokemon GO.

Напомним, Pokemon GO — это популярное мобильное приложение от компании Niantic. В нём игрокам нужно перемещаться в реальном мире, чтобы ловить фантастических существ покемонов при помощи камеры своего телефона.

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