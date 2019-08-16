Ташкент, , 10:34 — REGNUM

Преимущества грузинских курортов на конференции в Узбекистане представила председатель национальной администрации туризма Грузии Магда Саникидзе, сообщает 16 августа издание «Подробно.uz».

Во время своего выступления Саникидзе рассказала о туристическом потенциале Грузии и перечислила 10 самых распространённых причин, по которой туристы выбирают курорты Грузии. В рамках встречи туристические компании Грузии обсудили сотрудничество с представителями туристического бизнеса в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что предположительный ущерб от сокращения туристического потока из России составил $700 млн.

Читайте также: Ущерб Грузии от закрытия авиасообщения с РФ занижен в 10 раз — Бурджанадзе