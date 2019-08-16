Нью-Дели, , 10:37 — REGNUM

Лидер нигерийских шиитов Ибрагим Закзаки покинул больницу в Индии, куда он прибыл на лечение в начале этой недели. Об этом 16 августа сообщили в администрации клиники Medanta в городе Гургаон, передает Daily Mail.

Лидер Исламского движения в Нигерии (ИМН) находился в заключении в Нигерии вместе со своей женой Зиной Ибрагим с момента их ареста в северном городе Зариа.

Адвокаты Закзаки заявляли, что он ослеп на один глаз, второй глаз почти не видит, его беспокоят последствия осколочного ранения, а также он перенес несколько микроинсультов.

На прошлой неделе нигерийский суд разрешил Закзаки и его жене отправиться в Индию для получения медпомощи при условии возвращения после окончания курса лечения, чтобы предстать перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ибрагим Закзаки находился под стражей вместе со своей женой Зиной Ибрагим с момента их ареста в декабре 2015 года. Шииты представляют меньшинство в преимущественно суннитской мусульманской Северной Нигерии. Их численность составляет около четырех миллионов человек при населении страны около 190 миллионов.