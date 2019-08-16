Роквилл, США, , 10:39 — REGNUM

Игрок Fallout 76 с ником SouthBeachSarcastic создал внутриигровую таверну, в которой геймеры могут знакомиться друг с другом и искать компаньонов для рейда. Об этом геймер рассказал на Reddit 15 августа.

Таверна называется The Group Finder (Искатель Групп). Она расположена на входе в Убежище 94 — новый рейд (игровое событие, которое можно пройти только группой из 10 и более игроков) в Fallout 76. В таверне геймеры могут общаться, пополнять припасы, выращивать различные сельскохозяйственные культуры и модифицировать своё снаряжение.

Напомним, Fallout 76 — это MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра), действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире франшизы Fallout. Проект был неоднозначно принят игроками и критиками из-за многочисленных технических ошибок на релизе.

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