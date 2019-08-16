Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам (главам) регионов выделить гранты для привлечения лучших менеджеров в школы, сообщает 16 августа агентство «Казинформ».

Глава государства обратил внимание на то, что в сельской местности один учитель вынужден преподавать несколько предметов. По его мнению, сложившаяся ситуация влияет на качество образования.

«У нас не должно быть различий в уровне образования между детьми в городе и на селе. Стандарты образования должны быть едиными», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Нур-Султане проходит пленарное заседание традиционной августовской конференции педагогических работников, в работе которой принял участие глава государства.

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