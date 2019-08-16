Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают скрипку, которую неизвестный злоумышленник похитил у мальчика-скрипача. Стоимость скрипки составляет 3000 евро, вместе с ней украли смычок и скрипичный футляр, стоимостью по 400 евро за каждый предмет. Общий ущерб составил 3800 евро.

О краже дорогого музыкального инструмента в полицию Московского района Петербурга сообщила 16 августа 42-летней мать мальчика, работающая концертмейстером одного из театров.

«По факту хищения музыкального инструмента сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа этого года в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга был задержан гражданин, намеревавшийся вылететь в Китай со скрипкой, на которую у него не оказалось документов. Скрипка отправлена на экспертизу.