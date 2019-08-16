Янгон, Мьянма, , 10:06 — REGNUM

Тематическая выставка национальной одежды из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит в Янгоне (Мьянма), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В посольстве Индонезии в Янгоне была представлена традиционная свадебная одежда с острова Бали, в которой преобладает золотой цвет. Посол Индонезии в Мьянме Иса Фадри объяснил, что в прошлом свадебный наряд носили только балийские аристократы, но теперь его носят обычные невесты.

Министр международного сотрудничества Мьянмы У Кьяу Тин присутствовал на выставке в качестве почетного гостя. В своем выступлении он подчеркнул, что разнообразие богатства и культуры, которыми обладает страны АСЕАН, является очень ценным активом.

«За этими различиями стран АСЕАН стоит единство», — отметил министр.

То же самое подчеркнул и посол Брунея в Мьянме, который представлял послов стран-членов АСЕАН в Мьянме.

Известно, что выставка под названием ASEAN Week завершится 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Янгоне прошло мероприятие под названием «эксперт по вопросам сельского хозяйства для Мьянмы». Оно было направлено на обмен знаниями и навыками в области сельского хозяйства между Индонезией и Мьянмой.

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