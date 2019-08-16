Белгород, , 09:52 — REGNUM

В Белгороде продолжаются обсуждения проекта реконструкции центрального парка города. Жители, посмотрев презентацию, предлагают разработчикам своё видение зоны отдыха. Например, горожане просят восстановить в парке шахматную беседку и организовать «босую тропу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Белгорода.

Презентации провели для представителей шести советов территорий. Жители предлагают вместо водоёма установить несколько контактных фонтанов, один из которых — световой. При входе в детскую зону попросили сделать разовую оплату. На территории парка горожане хотят видеть кафе и танцевальную площадку для пожилых людей. В зелёной зоне прекрасно разместится восстановленная шахматная беседка и «босая тропа» для прогулок.

Городские власти призывают белгородцев обсуждать проект и направлять свои предложения разработчикам. Масштабная реконструкция должна вывести центральный парк на первое место среди парковых зон Белгорода.

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