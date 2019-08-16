Нур-Султан, , 09:52 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству образования и науки разработать специальные программы для решения проблем отстающих школ. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе главы государства.

16 августа в Нур-Султане проходит августовская конференция педагогических работников с участием главы республики. Токаев отметил, что специальные программы должны быть направлены на преодоление академического отставания детей из малоимущих семей и из школ, работающих в сложных социальных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовской конференции учителей, поручил вдвое повысить заработную плату педагогическим работникам в течение четырех лет.

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