Махачкала, , 09:53 — REGNUM

Власти Дагестана намерены заняться внедрением в муниципалитетах всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Во всех городах и районах республики будут назначены ответственные за внедрение комплекса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов предложил главам муниципальных образований назначить ответственных за внедрение комплекса ГТО лиц, а также обеспечить функционирования центров тестирования в срок до 30 августа», — сказано в сообщении по итогам прошедшего в правительстве региона совещания по вопросу внедрения комплекса ГТО.

Вместе с тем, министр доложил, что в Дагестане создано 43 муниципальных центров тестирования «Готов к труду и обороне», однако работу в полном объёме, по его словам, выполняют лишь шесть из них.

«Остальные центры тестирования в муниципальных образованиях работу не проводят. Возможно, она проводится, но данные о приёме нормативов комплекса ГТО без регистрации на официальном сайте ГТО не учитываются. Присвоение знаков отличия комплекса ГТО лицам, не зарегистрированным на сайте ГТО, не производится министерством спорта России», — заметил Магомедов.

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Председатель правительства региона Артём Здунов со своей стороны подчеркнул, что Дагестан — спортивная республика, а потому должна быть в первой десятке среди субъектов страны по данному показателю.

«Сейчас Дагестан по внедрению ГТО не на самых передовых позициях, что странно для спортивной республики. ГТО — это не только спорт, это воспитательный процесс, это отношение директоров наших школ, не только спортивных, но и общеобразовательных, классных руководителей, учителей физкультуры, к тому, как мы работаем с нашими детьми. Поэтому этому вопросу будет уделено особое внимание», — сказал Здунов.

При этом премьер подчеркнул, что главы муниципалитетов будут нести персональную ответственность за внедрение комплекса ГТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на реализацию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Местным органам самоуправления глава государства поручил создать центры тестирования, где люди смогут сдавать нормативы.