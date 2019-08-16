Бердск, Новосибирская область, 16 августа 2019, 09:40 — REGNUM
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил коллективу Бердской центральной городской больницы нового главного врача Аллу Дробинскую, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, накануне, 15 августа, местные СМИ сообщили о назначении нового главврача Бердской центральной городской больницы. Ранее этот пост покинул Юрий Краморов.
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Константин Хальзов выразил уверенность, что Алла Дробинская справится с руководством учреждением, потому как она «лучший врач Новосибирской области».
Алла Дробинская уже приступила к работе в новой должности. Сегодня, 16 августа, она отправилась с рабочим визитом по корпусам и отделениям больницы.
Согласно официальным данным, Алла Дробинская много лет была заместителем главного врача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» по медицинской части. Стаж работы в здравоохранении — 30 лет.