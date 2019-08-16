Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM

Бессрочную акцию протеста в связи с задолженностью по заработной плате более шести месяцев объявил экипаж теплохода Vostok, 16 августа сообщается на сайте российского профессионального союза моряков.

По словам председателя Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонида Глушака, судовладелец фактически не выплачивал заработную плату морякам с января текущего года, закрыв лишь задолженность за апрель месяц.

На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет порядка 71 тыс. долларов.

«12 августа члены команды провели профсоюзное собрание, на котором постановили, что до полной выплаты задолженности с последующей заменой экипажа в порту Ростов-на-Дону они будут выполнять минимум работ на т/х Vostok, связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания», — сообщают в пресс-службе профсоюза моряков.

По словам моряков, решение о проведении акции протеста они приняли после того, как узнали, что собственник судна списывал бывших членов экипажа без полного расчета.

Напомним, что теплоход Vostok принадлежит компании Blackmed Maritime Ltd. Экипаж состоит из 11 человек.

С 20 июня текущего года судно стоит в порту Ростова-на-Дону, поскольку его задержала служба государственного портового контроля (PSC). Коллективного договора Международной федерации транспортников (МФТ) на борту судна нет.