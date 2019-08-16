Москва, , 09:35 — REGNUM

В Москве 17 августа состоится празднование 91-го дня рождения «Парка Горького». Об этом сообщает сайт парка.

Для гостей мероприятия организаторы подготовили музыкальное шоу и угощения. С 12:00 начнётся концерт «с участием ведущих звёзд российской сцены». Их имена в информации не называются.

«Организаторы фестиваля приготовили для гостей парка небольшой, но очень неожиданный сюрприз. Финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы. Название коллектива организаторы пока сохраняют в тайне», — говорится в сообщении.

В парке уточняют, что вход на торжество будет свободным.