Оренбург, , 09:30 — REGNUM

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника организации, которая обеспечивает деятельность образовательных учреждений, оказавший помощь при сдаче ЕГЭ за вознаграждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Коррупционный факт выявлен в Асекеевском районе. Должностное лицо уличили в получении взятки — от родителей ученика поступило 20 тыс. рублей за организацию помощи в решении экзаменационных задач.

Фигуранту уголовного дела грозит штраф до 2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Такое максимальное наказание предусматривает часть 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), которую инкриминируют чиновнику.