Ташкент, , 09:30 — REGNUM

Министерство народного образования проверит школы в Самаркандской и Наманганской областях после жалобы учителей о принудительном труде, сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что служба правового контроля проведет расследование обстоятельств, которые указаны в обращении, а также примет меры против нарушителей.

Напомним, 14 августа 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, который запрещает привлекать учителей к работе, которая не связана со служебными обязанностями, в том числе к уборке и озеленению территории.

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