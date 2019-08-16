Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM

В Екатеринбурге перед Днём города проверят все площадки праздника на взрывобезопасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Проверку проведёт екатеринбургская полиция вместе с коллегами из МЧС и специалистами по взрывобезопасности.

В сам праздник будет усилена работа полицейских нарядов, бригад скорой помощи и пожарных. Кроме того, в центре города запретят продавать алкоголь.

Напомним, День города пройдёт уже 17 августа. В 2019 году Екатеринбург празднует 296-ую годовщину.

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