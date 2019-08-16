Донецк, , 09:23 — REGNUM

…В немилость впал Пушкин при этом… Раевский другом был его. Но Александр был под запретом. И ссылка была лишь всего

Царём подписана. За злодеяния И за бунтарский пыл Он получил то наказание: Кавказ сменили ведь на Крым,

Благодаря другу поэта… Судьбы бродящее вино… Являл в Гурзуфе строки свету… Так Богом было суждено.

Луганская Народная Республика

Эти душераздирающие строки — стихотворение победителя литературного конкурса, посвященного годовщине со дня рождения А. С. Пушкина, прошедшего этим летом в библиотеке им. Крупской в Донецке в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. К сожалению, это не единственный шедевр-победитель, хотя в основном организаторы подобных мероприятий стараются скрывать произведения финалистов. Чаще всего так поступают в Луганске — за прошедшие годы в ЛНР прошли десятки конкурсов фотографий, слоганов и литературных состязаний, практические результаты которых тщательно скрывают от общественности. Вероятно из соображений гуманности.

Программа, начавшая действовать в ЛДНР с 17 февраля 2017 года, реализуется в сфере оказания жителям подконтрольной Украине территории Донбасса финансовой и медицинской помощи, предоставления бесплатного образования, а также проведении спортивных и культурных мероприятий. Все это, по мнению московских авторов программы, должно способствовать реинтеграции народа Донбасса, показать жителям оставленных в июне 2014 городов, что о них не забыли.

В том, что касается медицинской и финансовой помощи программа действует исправно — за прошедшие 2,5 года ей воспользовались тысячи граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории. Учитывая состояние украинской медицины и последовательную оптимизацию (то есть — упразднение) социальных программ на Украине, для многих семей поддержка от Донецка и Луганска оказалась как нельзя кстати.

Разумеется, практическая реализация программы вызвала немало недовольства со стороны местного населения, для которого бесплатные операции и протезы, как правило, являются несбыточной мечтой, не говоря уже о денежной помощи. Тем не менее, заявленные цели гуманитарной программы успешно достигаются — население подконтрольной Киеву территории чувствует заботу и видит реальную помощь России, осуществляемую посредством ЛДНР.

Если в вопросе банального распределения финансовой помощи и медицинских услуг (образование в ЛДНР и так практически бесплатное, поступление для всех желающих практически не представляет никаких сложностей) местные власти преуспели, то в организации культурных мероприятий возникли непредвиденные сложности.

Пытаясь реализовать непростое задание воссоединения населения Донбасса в культурном поле, на которое инициаторы программы выделили по местным меркам неприлично много денег, Министерство культуры и спорта ЛНР и ДНР столкнулось с множеством трудностей.

Во-первых, чтобы освоить выделенный бюджет, ежегодно необходимо проводить несколько десятков мероприятий. Фантазии хватило ненадолго: литературные мероприятия и фотоконкурсы, конкурсы слоганов и профессиональных навыков — практически все они быстро выродились в банальный повод для того, чтобы собраться и поскорее раздать призовой фонд. В итоге появились дивные соревнования за звание «лучшего торговца» и фотоконкурсы в честь Дня железнодорожника, нелепые хотя бы потому, что в ЛДНР осталось всего 4 пассажирских маршрута.

Случаются досадные с идеологической точки зрения казусы, как, например, во время празднования Дня металлурга в Донецке, когда гостям из Мариуполя присвоили крупные денежные премии за «трудовые заслуги», «вклад в экономику и развитие промышленного потенциала» и т. д. Вероятно, организаторы позабыли, что это экономика и промышленный потенциал другого, вражеского государства.

Поскольку желающих с оккупированной территории приезжает не так уж и много, заявка на участие автоматически выводит любого представителя подконтрольной Украине части Донбасса в финалисты. Случаются казусы, когда в связи с отсутствием гостей из-за линии разграничения местным участникам сообщают, что мероприятие отменяется. В общем, люди, ответственные за практическую реализацию программы, не столько пекутся о пресловутом «воссоединении», сколько о банальной раздаче выделенных дензнаков.

Необходимость скрывать фамилии победителей (во избежание преследований со стороны украинских спецслужб), приехавших из-за линии разграничения, а также их произведения, зачастую не выдерживающие никакой критики в связи с отсутствием конкуренции, натолкнула чиновников на весьма перспективную мысль.

Призовой фонд каждого мероприятия составляет полтора-два миллиона рублей. Каждый финалист получает от 30 до 100 тысяч — для Новороссии это гигантские деньги, сопоставимые с годовым окладом специалиста, врача или педагога. Куш более чем соблазнительный и достойный небольшого риска, связанного с участием в мероприятиях друзей и родственников организаторов.

Доподлинно неизвестно, делается это из коррупционных соображений или каких-то иных, но факт остается фактом — в последние полтора года победителями конкурсов, проводящихся под эгидой гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса, становятся никому не известные люди, которым запросто удается выиграть у профессиональных фотографов, литераторов и дизайнеров.

Причем, что действительно настораживает, работы победителей конкурса остаются тайной за семью печатями, а на церемонию награждению могут попасть лишь избранные. Логично было бы предположить, что чествование победителей из числа жителей ЛДНР должно проходить с помпой, а их бессмертные творения украшать билборды, правительственные сайты и средства массовой информации, но… нет. С шедеврами финалистов можно ознакомиться лишь в рамках нескольких конкурсов — в большинстве случаев оргкомитет просто наотрез отказывается демонстрировать «шедевры» широкой общественности.

Не менее удивительным является состав жюри, которое в большинстве случаев состоит из чиновников, но редко включает литераторов, фотографов и прочих специалистов, которые могли бы адекватно оценить «креатив» участников. Вероятно, столь специфический состав жюри обеспечивает отсутствие конструктивной критики произведений «правильных» победителей.

На самом деле не так уж важно, что именно происходит за закрытыми дверями гуманитарных мероприятий, которые должны воссоединить население Донбасса — коррупция или банальный формализм. Куда важнее сама суть происходящего: Россия безвозмездно выделяет республикам десятки миллионов рублей, которые можно потратить во благо, не только поддержав людей, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, но и собственных спортсменов, литераторов, художников и т. д.

Можно и нужно было бы не только стимулировать развитие культуры в ЛДНР и привлечь талантливую молодежь (культура, что греха таить, стала уделом пенсионеров), но и обеспечить республики качественными и конкурентоспособными интеллектуальными продуктами. Можно было бы вместо празднования Дня торговли с бюджетом в 1,5 млн. рублей или бильярдного турнира организовать конкурсы для IT-шников; провести соревнования среди молодых врачей и вместо раздачи крупных сумм отправить победителей повышать квалификацию… Можно было бы сделать многое и, оттолкнувшись от предоставленной возможности, получить небывалые дивиденды. Вопрос лишь в желании действительно сделать что-то полезное для Новороссии, а не просто освоить выделенные средства или, того хуже, распилить их.

Вместо этого колоссальные для молодых республик деньги расходуются на беззубые, мертворожденные проекты. И это, увы, касается не только программы воссоединения народа Донбасса, но и ряда аналогичных инициатив.

Признаться, это страшнее падающих на головы местных жителей снарядов и ракет. Потому что после артобстрелы выжившие становятся сильнее и мотивированнее. Но тотальное равнодушие и убожество, которые местные управленцы зачастую пытаются выдать за работу и даже патриотизм, навсегда убивают веру в осмысленность происходящего и само будущее Новороссии.