Москва, , 09:21 — REGNUM

Сад в виде карты ВДНХ разобьют на Манежной площади в Москве участники фестиваля «Цветочный джем», сообщили в оргкомитете цикла «Московские сезоны».

Этот проект будет самым масштабным за всю историю фестиваля. Для его монтажа используют 4 тыс. кустовых хризантем. Площадь объекта составит одна тысяча кв. метров. Работы специалисты уже ведут.

«Территория ВДНХ состоит из семи тематических зон: Центральной аллеи с выставочным пространством «Музейный город», всесезонного тематического Парка аттракционов, образовательного кластера «Парк знаний», Ландшафтного парка, Парка ремесел, зоны ЭКСПО и парка «Останкино». Сад в виде карты ВДНХ на Манежной также будет поделен на семь тематических зон, каждой из которых будет соответствовать свой цвет конструкций и растений», — рассказали в оргкомитете.

Сейчас в Москве финалистами конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» созданы 42 летних сада. Одноимённый фестиваль пройдёт с 23 августа по 8 сентября.