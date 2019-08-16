Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вдвое увеличить размер заработной платы учителей. Об этом глава государства заявил 16 августа на конференции с педагогическими работниками, сообщает агентство «Казинформ».

Во время выступления на конференции президент также отметил, что система образования в республике нуждается в быстрой адаптации к новым условиям. Токаев привел в пример международный опыт развития «креативного потенциала детей».

Отметим, августовская конференция педагогических работников является традиционным событием для педагогов. В рамках мероприятия учителя обсуждают модернизацию системы образования и вырабатывают методические рекомендации.

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