Оренбург, , 09:25 — REGNUM

В Оренбурге суд признал бывшего директора Оренбургского филиала «Ростелекома» виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В результате его действий, компании причинение ущерба почти на 40 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, в 2016 году экс-глава филиала подписал по сути фиктивный договор. Получается, что за четыре дня организация исполнила договор по обработке постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Договор подписан 26 сентября, а акт приемки — 29 сентября. Подрядчику перечислено 39 795 300 рублей: часть на расчетный счет, часть — по схеме взаимозачетов.

При этом экс-глава филиала «Ростелекома» проигнорировал предупреждение, поступившее от подчиненного о невозможности выполнения обязательство по договору за столь короткий срок. Верх одержала корысть и стремление повысить плановые показатели работы филиала, тем самым приукрасить действительное положение дел, сохранить видимость добросовестного исполнения своих обязанностей и перспективу карьерного роста.

Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-директора к принудительным работам в течение двух лет с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишением права заниматься деятельностью в области связи на срок два года. Однако областной суд по результатам рассмотрения апелляции вынес решение, согласно которому приговор суда первой инстанции был изменён в части назначения дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях связи.

Кроме того, приговором признано право ПАО «Ростелеком» на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба в сумме 39 795 300 рублей. На имущество, принадлежащее экс-главе оренбургского филиала (автомобиль тойота «Ленд крузер Прадо 120», автомобиль «УАЗ 3303», снегоболотоход «Полярис», жилое помещение в центральной части города, жилой дом и земельный участок в пос. Ростоши), до исполнения приговора суда в части возмещения материального ущерба по гражданскому иску наложен арест.

В настоящее время супруга экс-директора филиала оспаривает решение об аресте имущества.