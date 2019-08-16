Новосибирск, , 09:04 — REGNUM

В Сибирском федеральном округе произошёл всплеск лихорадки денге. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Новосибирской области. По словам главного инфекциониста региона Ларисы Поздняковой, за семь месяцев текущего года в области зафиксировано уже 22 случая. В то время как за весь 2018 год было выявлено 23 случая.

«Сегодня это действительно очаг — юго-восточная Азия», — цитируют «Вести Новосибирска» Позднякову.

Случаи заболевания также зафиксированы в Кемеровской и Омской областях, на Алтае. Чаще всего лихорадку привозят туристы из Камбоджи, Вьетнама и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростуризм порекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок на Филиппины из-за повышения уровня эпидемиологической опасности.

Подробности: Национальная эпидемия лихорадки денге объявлена на Филиппинах

С начала текущего года на Филиппинах от лихорадки денге было зафиксировано 620 летальных исходов и свыше 146 тыс. случаев заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок на Филиппины